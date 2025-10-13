Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Montagnachmittag kräftig
Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,3 Prozent auf 3,58 USD.
Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,3 Prozent auf 3,58 USD. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,63 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 397.076 Ballard Power-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,81 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,57 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 71,75 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.
Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,15 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.
Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Ballard Power rechnen Experten am 10.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,475 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
