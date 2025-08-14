Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag ohne große Veränderung
Die Aktie von Ballard Power zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 1,83 USD bewegte sich die Ballard Power-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Ballard Power-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1,83 USD. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 1,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,82 USD aus. Mit einem Wert von 1,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 44.240 Ballard Power-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 2,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2025). Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 19,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,01 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 44,81 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,469 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
