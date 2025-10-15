Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 3,96 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 381.592 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 4,09 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 3,28 Prozent wieder erreichen. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 74,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent auf 24,69 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Ballard Power rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,479 CAD ausweisen wird.

