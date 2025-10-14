DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.314 -2,3%Euro1,1608 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.142 +0,8%
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste

14.10.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste

Der NASDAQ Composite gab heute nach.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,76 Prozent schwächer bei 22.521,70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,35 Prozent auf 22.388,04 Punkte an der Kurstafel, nach 22.694,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22.213,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22.691,07 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, mit 22.141,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20.640,33 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 14.10.2024, einen Stand von 18.502,69 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,81 Prozent nach oben. 23.119,91 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 14,04 Prozent auf 3,98 USD), Power Integrations (+ 8,99 Prozent auf 47,03 USD), JetBlue Airways (+ 7,91 Prozent auf 4,91 USD), World Acceptance (+ 6,94 Prozent auf 179,27 USD) und American Superconductor (+ 6,45 Prozent auf 65,54 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-11,47 Prozent auf 8,22 USD), Dorel Industries (-8,40 Prozent auf 1,50 USD), Innodata (-7,16 Prozent auf 75,83 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,01 Prozent auf 3,91 USD) und Grupo Financiero Galicia (-5,98 Prozent auf 32,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51.480.360 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,49 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

