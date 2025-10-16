DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.728 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 3,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,30 EUR 0,07 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 3,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,82 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.335 Stück gehandelt.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 4,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,47 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,20 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Ballard Power möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,480 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

