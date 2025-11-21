Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 2,70 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 2,70 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 2,72 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 116.271 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 4,09 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 51,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,01 USD ab. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 62,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 13.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 44,76 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 20,13 Mio. CAD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,462 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



