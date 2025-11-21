DAX23.062 -0,9%Est505.502 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.153 +0,3%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,23 -1,5%Gold4.073 -0,1%
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 2,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,35 EUR 0,03 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 2,70 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 2,72 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 116.271 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 4,09 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 51,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,01 USD ab. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 62,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 13.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 44,76 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 20,13 Mio. CAD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,462 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

