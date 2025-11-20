DAX23.465 +1,3%Est505.613 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.089 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,02 +0,6%Gold4.091 +0,3%
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Donnerstagnachmittag

20.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 2,94 USD.

Ballard Power Inc.
2,56 EUR 0,09 EUR 3,81%
Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 2,94 USD. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,97 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.269 Ballard Power-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,65 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 13.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 CAD gegenüber -0,93 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 44,76 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,13 Mio. CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,462 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
