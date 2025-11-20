Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 2,94 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 2,94 USD. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,97 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.269 Ballard Power-Aktien.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,65 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 13.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 CAD gegenüber -0,93 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 44,76 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,13 Mio. CAD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,462 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
