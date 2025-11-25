Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 2,65 USD ab.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 2,65 USD ab. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 2,61 USD. Bei 2,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.874 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 4,09 USD. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 54,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden.

Ballard Power veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,93 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 122,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,13 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,76 Mio. CAD ausgewiesen.

Am 05.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,462 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

