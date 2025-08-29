Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,64 GBP.

Das Papier von Barclays konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,64 GBP. Bei 3,65 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,64 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.069.188 Barclays-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,78 GBP) erklomm das Papier am 23.08.2025. Mit einem Zuwachs von 4,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,32 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Aktie aus.

