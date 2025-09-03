Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 3,70 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,70 GBP. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 3,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,73 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 421.797 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 3,78 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 2,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 72,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,32 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

