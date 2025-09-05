Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Barclays am Dienstagmittag ins Plus
Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,68 GBP.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 3,68 GBP zu. Bei 3,70 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,69 GBP. Bisher wurden via London 4.541.073 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,78 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,14 GBP ab. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 72,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,101 GBP je Barclays-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.
Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
