So bewegt sich Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochnachmittag fester

10.09.25 16:11 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,75 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,75 GBP. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 3,77 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,74 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 12.134.189 Stück.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,78 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,14 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,97 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
