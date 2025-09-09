Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Barclays zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Barclays-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,73 GBP an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Barclays-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 3,73 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,75 GBP zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Barclays-Aktie bis auf 3,72 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,74 GBP. Bisher wurden via London 1.704.671 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,78 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,14 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 42,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,101 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.
Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
