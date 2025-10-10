Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag stärker

Kurs der Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,78 GBP zu.

Das Papier von Barclays konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 3,78 GBP. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,78 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,73 GBP. Zuletzt wechselten via London 9.103.158 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,27 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,24 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 40,74 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,418 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

