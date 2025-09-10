Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag gefragt

So entwickelt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,77 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,78 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,77 GBP. Zuletzt wechselten 3.380.913 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 3,78 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 0,34 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 76,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,101 GBP je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt