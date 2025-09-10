Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagvormittag im Minusbereich

DAX23.649 +0,1%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1692 -0,1%Öl67,36 -0,4%Gold3.630 -0,3%
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
11.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 3,74 GBP.

Barclays plc
4,38 EUR 0,03 EUR 0,69%
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 3,74 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,74 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,77 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 456.493 Barclays-Aktien.

Bei 3,78 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 1,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Abschläge von 42,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Am 29.07.2025 lud Barclays zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,32 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

