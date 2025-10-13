Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Barclays-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 3,72 GBP.

Die Barclays-Aktie kam im London-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,72 GBP. Die Barclays-Aktie legte bis auf 3,74 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,72 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,74 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 926.623 Barclays-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,90 GBP erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,69 Prozent. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,32 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,417 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

