Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 3,70 GBP ab.

Die Barclays-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 3,70 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,70 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,73 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 416.964 Stück.

Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,40 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,417 GBP je Barclays-Aktie.

