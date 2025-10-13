Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,75 GBP.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 3,76 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,74 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 4.630.459 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 67,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,417 GBP in den Büchern stehen haben wird.

