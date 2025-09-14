DAX23.635 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1814 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.697 +0,5%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagmittag im Minus

16.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 3,84 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,46 EUR -0,02 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,84 GBP nach. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,82 GBP ab. Bei 3,85 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 3.176.617 Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 3,86 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,16 GBP am 04.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,66 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,32 Mrd. GBP eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,419 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

