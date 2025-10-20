Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Barclays zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,62 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 3,62 GBP. Bei 3,63 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,61 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.074.534 Barclays-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 3,90 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 38,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,418 GBP je Aktie aus.

