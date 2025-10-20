DAX24.069 +1,0%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1667 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- DroneShield, Lufthansa, Airbus, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

20.10.25 09:22 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie von Barclays zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,62 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,20 EUR 0,04 EUR 0,96%
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 3,62 GBP. Bei 3,63 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,61 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.074.534 Barclays-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 3,90 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 38,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,418 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Barclays plc

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

