Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,88 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,7 Prozent auf 3,88 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,89 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,82 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 14.185.175 Stück.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,90 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,39 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 42,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,17 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,420 GBP je Aktie belaufen.

