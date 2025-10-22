DAX24.314 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,06 +0,7%Gold4.087 -0,9%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag höher

22.10.25 12:04 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 3,80 GBP.

Barclays plc
4,36 EUR 0,13 EUR 2,96%
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 4,2 Prozent auf 3,80 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 3,81 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,73 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 13.590.659 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,24 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,418 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
