Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays steigt am Mittwochnachmittag stark

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 5,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 3,83 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 3,85 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,73 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.220.837 Barclays-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 3,90 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 41,55 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,418 GBP je Aktie.

