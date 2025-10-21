Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,67 GBP.

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,67 GBP. Bei 3,68 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,65 GBP. Zuletzt wurden via London 5.366.257 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,90 GBP. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 64,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,19 Mrd. GBP gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,418 GBP in den Büchern stehen haben wird.

