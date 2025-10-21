Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,66 GBP nach oben.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3,66 GBP. Bei 3,68 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,65 GBP. Bisher wurden heute 10.386.336 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 6,56 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,24 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,418 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

