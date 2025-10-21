DAX24.303 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.972 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1601 -0,4%Öl60,63 -0,5%Gold4.121 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Fokus auf Aktienkurs

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagnachmittag gefragt

21.10.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,66 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,22 EUR 0,04 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 3,66 GBP. Bei 3,68 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,65 GBP. Bisher wurden heute 10.386.336 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 6,56 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,24 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,418 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen