DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Blick auf Barclays-Kurs

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag freundlich

28.10.25 09:22 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,97 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,53 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die Barclays-Aktie legte bis auf 3,98 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 879.792 Barclays-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 3,98 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 43,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,428 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen