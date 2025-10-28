Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag freundlich

Blick auf Barclays-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,97 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die Barclays-Aktie legte bis auf 3,98 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 879.792 Barclays-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 3,98 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 43,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,428 GBP in den Büchern stehen haben wird.

