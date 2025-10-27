Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 3,96 GBP.
Um 15:53 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 3,96 GBP. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,96 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,93 GBP. Bisher wurden via London 10.416.017 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,96 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 0,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,24 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 22.10.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,47 Prozent auf 7,17 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,426 GBP im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
