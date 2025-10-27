Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,91 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 3,91 GBP. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,93 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,93 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.122.380 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 3,93 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 74,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,426 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

