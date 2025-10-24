Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3,83 GBP.

Um 11:49 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,83 GBP ab. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 3,80 GBP. Bei 3,87 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.495.004 Barclays-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 24.09.2025. Mit einem Zuwachs von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,58 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 22.10.2025. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,426 GBP je Aktie.

