Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Die Aktie von Barclays hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Barclays-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 3,86 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Barclays-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 3,86 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 3,88 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,86 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,87 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 711.751 Barclays-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 3,90 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,89 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 72,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,426 GBP je Barclays-Aktie.

