Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,86 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,86 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,80 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,87 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.398.400 Barclays-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 3,90 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,99 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 22.10.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 7,17 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,426 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin