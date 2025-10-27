Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagmittag fester

So bewegt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 3,92 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,92 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 3,95 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,93 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 5.634.282 Aktien.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 3,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 7,17 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,426 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

