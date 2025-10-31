Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagnachmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Barclays zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Barclays-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,06 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr bei 4,06 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,07 GBP. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,04 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,05 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.509.383 Barclays-Aktien.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 4,09 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,73 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,430 GBP fest.

