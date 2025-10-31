DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
Aktienkurs im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagnachmittag behauptet

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Barclays zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Barclays-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,06 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,60 EUR -0,02 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr bei 4,06 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,07 GBP. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,04 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,05 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.509.383 Barclays-Aktien.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 4,09 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,73 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,430 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

