Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von Barclays zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Barclays-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,06 GBP.

Bei der Barclays-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,06 GBP. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,07 GBP. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,04 GBP. Bei 4,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.367.583 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,09 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 0,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,24 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 81,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 7,17 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,430 GBP je Aktie belaufen.

