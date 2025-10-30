DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

30.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,04 GBP ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 4,04 GBP. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,04 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,05 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 858.242 Aktien.

Bei einem Wert von 4,09 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 44,68 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Barclays dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,429 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

