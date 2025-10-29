Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays legt am Mittwochmittag zu

So bewegt sich Barclays

Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 4,07 GBP.

Um 11:49 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,07 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,08 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,08 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.533.269 Barclays-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,08 GBP) erklomm das Papier am 29.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,29 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 45,03 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,17 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,55 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,429 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

