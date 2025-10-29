Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,05 GBP.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,08 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,08 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.137.487 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,08 GBP markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,75 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 22.10.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umsetzen können.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,429 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

