DAX24.255 -0,1%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.019 +2,0%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Notierung im Blick

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag freundlich

29.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,05 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,61 EUR 0,06 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,08 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,08 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.137.487 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,08 GBP markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,75 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 22.10.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umsetzen können.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,429 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen