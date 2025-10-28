Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagmittag in Rot

So entwickelt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3,95 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,95 GBP. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 3,94 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,98 GBP. Bisher wurden via London 4.659.211 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 3,98 GBP markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 76,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,428 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA