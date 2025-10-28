Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Barclays

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 4,01 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,01 GBP zu. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,03 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,98 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.627.181 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,03 GBP erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,37 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,40 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 7,17 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,428 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

