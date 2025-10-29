Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag kaum bewegt

Barclays im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Im London-Handel kam die Barclays-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,04 GBP.

Bei der Barclays-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,04 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,09 GBP. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 4,03 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,08 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 12.020.957 Barclays-Aktien.

Bei 4,09 GBP erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,17 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 6,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,429 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

