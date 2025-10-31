Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,05 GBP nach.
Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,05 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,05 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,05 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 317.838 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,09 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 0,86 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,24 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 81,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.
Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,17 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,430 GBP fest.
