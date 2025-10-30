Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Die Aktie von Barclays zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,06 GBP.
Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,06 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,07 GBP. Bei 4,05 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.273.641 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 4,09 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,63 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 7,17 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,429 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
