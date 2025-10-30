Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 4,04 GBP.

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,04 GBP ab. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 4,01 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 4,05 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 4.248.896 Stück.

Bei 4,09 GBP erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 1,03 Prozent niedriger. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Barclays-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,429 GBP in den Büchern stehen haben wird.

