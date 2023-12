BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,84 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 42,84 EUR zu. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,17 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 43,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 706.468 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 20,73 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 6,03 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,45 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15.735,00 EUR, gegenüber 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,30 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,31 EUR je Aktie.

