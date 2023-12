BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 43,48 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 43,48 EUR. Bei 43,63 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 43,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 765.049 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 8,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,41 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX leichter

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Gewinne