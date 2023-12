BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Kurs der BASF

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 43,67 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 43,67 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,81 EUR. Bei 43,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 48.652 Aktien.

Bei 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,41 EUR je BASF-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,31 EUR je Aktie belaufen.

