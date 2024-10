BASF Aktie News: BASF am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,47 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 46,47 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 46,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290.810 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,59 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,20 EUR angegeben.

BASF veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter