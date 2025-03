BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 52,64 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 52,64 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 52,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 143.084 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,00 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

