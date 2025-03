BASF Aktie News: BASF steigt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,78 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 51,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.823 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 8,43 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 55,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 vorlegen. Am 23.04.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

